Haikere på motorveien Politi: annonse Politiet reagerte da det kom melding om haikere langs motorveien i Lillesand. 07.08.2017 kl 17:38 (Oppdatert 17:58)



Det var 16:47 at politiet ifølge Twitter fikk melding om fem-seks haikere i østgående retning på E18 ved avkjøringen til Kjerlingland.

Politiet rykket ut til stedet. Motorveien er forbudt område for både gående og syklende. Det er også forbudt for bilister å stanse langs veien for å ta opp haikere.