Halvkommunalt selskap klager på kommunalt gebyr REFUNDERT: Kenneth Kristiansen får refundert drøyt 50.000 kroner pluss forsinkelsesrenter fra Lillesand kommune etter å ha vunnet frem med sin gebyr-klage. annonse Lillesand Dovre utvalg, hvor kommunen eier en halvdel av, klager til Lillesand kommune på det man mener er urimelig høyt behandlingsgebyr for reguleringsplanen. 05.01.2017 kl 02:07

Thor Børresen

Lillesand Dovre Utvikling (LDU) er pålagt et gebyr på 590.413 kroner for reguleringsplanen for Dovre-området. Av dette er 491.413 kroner arealgebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Lars Gunnar Nag, advokat og styremedlem i aksjeselskapet, skriver på vegne av selskapet at man mener gebyret ikke står i forhold til kommunens arbeid med planen.

- LDU viser til at grunnlaget for gebyrer skal gjenspeile kommunens kostnader i forbindelse med behandling av reguleringsplan. I det foreliggende tilfellet er det regulert store arealer. Planen angir max BRA på over 49.000 kvadratmeter, noe som utløser et betydelig gebyr. LDU anser at den arbeidsmengde som kommunen har i forbindelse med planen ikke står i forhold til det samlede gebyr som kreves fra Lillesand Dovre Utvikling, skriver Nag, som ber kommunen redusere det ilagte gebyret og også om å avvente inndrivelsen inntil søknaden om lavere gebyr er behandlet.