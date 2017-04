- Har kontroll på brannen brann: (Foto: Arkivfoto) annonse Mannskapet fra fire brannstasjoner rykker ut til skogbrannen. Nå er også Sivilforsvar og helikopter kalt inn. 23.04.2017 kl 18:51 (Oppdatert 19:59)



Det er meldt om skogbrann i Vegusdal.

Ifølge 110 Agder på Twitter har mannskapet fra KBR Birkenes, KBR Lillesand, SBV Evje og SBV Iveland rykket ut.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 17:00. Det er meldt om kraftig røykutvikling. Ifølge Agderposten har vitner sett åpne flammer inne i skogen. Avisens fotograf på stedet melder at de første mannskapene hadde problemer med å ta seg inn i området på grunn av bom på veien.

Politiet melder på twitter nå (17:57) at cirka 20 mål på Flateland er berørt av brannen men at det ikke ser ut til å være fare for særlig spredning.

- Så sant ikke det blåser opp igjen, så vil jeg si at vi har kontroll på at det ikke skal spre seg ytterligere, sier overbefal Ola Nese i brannvesenet til Agderposten klokka 18:45.

18:50 melder 110 Agder at Sivilforsvaret er kalt inn og skogbrannhelikopter er rekvirert til slukningsarbeidet.

19:05 melder politiet på Twitter at brannen et under kontroll og at politiet trekker seg tilbake.