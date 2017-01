Har solgt nok aksjer

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Pusses opp: Butikken på Herefoss skal pusses opp i påvente av åpning. Det skal legges nytt gulv, og frysediskene skal byttes ut. Arkivfoto (Foto: )

Alt ligger til rette for at butikken på Herefoss kan åpne i løpet av et par måneder. 25.01.2017 kl 08:58

Sindre Haugen Mehl

Cato Vehusheia i interimsstyret til bygdeaksjeselskapet for butikken på Herefoss forteller til Lillesands-Posten at de endelig er i mål med aksjesalget. – Det har blitt signert for kjøp av 70 aksjer, og fortsatt er det noen på vei inn som vi ikke har fått registrert ennå. Det ser veldig bra ut, sier han. Kom i mål på salgsdugnad Torsdag ble det arrangert dugnadssalg på butikken, og det var først da man nådde målsettingen. Før møtet var det kun garantert for 40 av aksjene. – Aksjesalget torsdag ble utslagsgivende. Nå gjenstår det å ha stiftelsesmøte for aksjeselskapet, gjennomføre kjøp av bygget og lage avtale med driverne, sier Vehusheia. Interimsstyret hadde møte med de nye driverne, Bert og Karin van Ouwerkerk, i forrige uke. Avtalen er ikke signert ennå, men ifølge Vehusheia er man i sluttfasen av forhandlingene. – De er optimistiske og gleder seg til å komme i gang, sier han. Butikken har vært stengt siden de forrige driverne gikk konkurs i august i fjor. Før bygdefolket kan handle lokalt igjen, er det flere ting som må på plass. – Det må startes et driftsselskap, bygdeaksjeselskapet må være på plass og vi må signere kjøps- og leiekontrakt. Det er ikke én enkelt operasjon som skal til, men mange ting som er avhengig av hverandre, sier Vehusheia, som opplyser om at det økonomiske også skal være på plass. – Vi får jo støtte fra Merkur-ordningen til investeringer. De neste ukene skal det legges nytt gulv, og frysediskene skal byttes ut. Når det gjelder driverne, ser også det ut til å gå greit i orden. Banken virker fornøyd med egenkapitalen som må ligge til grunn for driftsselskapet, sier han. Åpning i mars/april Han tipper det blir åpning av ny butikk i månedsskiftet mars/april. – Før det kan komme varer i hyllene, er vi nødt til å opprette kundenummer hos Asko. De har en karantenetid på åtte uker, så det vil minst ta to måneder før vi er oppe og går. Han sier herefossingene har vært veldig tålmodige. – Vi har fått redegjort for prosessen, og det virker som om folk forstår at det er mye arbeid som ligger bak. Vi har nesten utelukkende fått positive tilbakemeldinger, men det er klart det er noen som synes det har tatt for lang tid.