Hovde vil også kjøpe på Kaldvell Både Ugland og Kaldvell Eiendom er interessert i alternativ 1. Alternativ 2 blir trolig solgt til Ugland, mens administrasjonen anbefaler at kommunen selv beholder alternativ 3. Skisse: Både Ugland og Kaldvell Eiendom er interessert i alternativ 1. Alternativ 2 blir trolig solgt til Ugland, mens administrasjonen anbefaler at kommunen selv beholder alternativ 3. Skisse fra Lillesand kommune annonse Formannskapet skal onsdag diskutere salg av tre parseller på Kaldvell etter en henvendelse fra Andreas Ove Ugland. Nå har også Kjetil Hovde meldt seg på. 25.01.2017 kl 19:03 (Oppdatert 20:21)

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Administrasjonen har innstilt på at to av de tre parsellene kan selges. Den tredje parsellen, som ligger mellom Uglands eiendom og nyere boliger anbefaler administrasjonen at beholdes i kommunalt eie.

Kjetil Hovde har merket seg at saken skal opp til behandling og har meldt sin interesse for den tredje parsellen dersom formannskapet skulle bestemme seg for salg.

-Arealet er tenkt brukt i forbindelse med midlertidig oppstalling av syke dyr og slaktedyr i min drift med villsau, og mitt engasjement i bevaring av kystgeit som nasjonalt truet rase, skriver Hovde, som er nabo til eiendommen.

Prosjektleder Trygve Emil Eide viser til at det er de to andre parsellene som er foreslått solgt.

-Skulle det vise seg at politikerne er innstilt på å selge alternativ 3 vil jeg ta kontakt, svarer Eide.