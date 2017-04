Hyttebrann slukket brann: (Foto: Arkivfoto) annonse Mannskaper fra Lillesand, Birkenes og Grimstad har rykket ut. 29.04.2017 kl 05:18 (Oppdatert 09:04)



110 Agder melder på Twitter at Brannvesenet KBR Birkenes, Lillesand og Grimstad kjører på melding om brann i hytte på Hobbesland (01:35)

Ifølge politiets twiInterkonto var brannen,som oppstod i stuen, så godt som slukket da mannskapene kom frem. Det skal ikke være brannskader ut over stuen.

Det var seks personer til stede. Politiet melder at to av dem skal ha fått i seg røyk men at alle seks et brakt til sykehus for kontroll i natt.

– Årsaken er foreløpig ukjent, men vi oppretter rutinemessig sak på forholdet og vil undersøke dette senere, sier operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen