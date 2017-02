Inn i formannskapet

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Leder: Siren Thorvaldsen (H) er foreslått som nytt formannskapsmedlem Siren Thorvaldsen(H) er valgt til nytt medlem i formannskapet. 11.02.2017 kl 09:00 (Oppdatert 09:48)

Thor Børresen

Thorvaldsen erstatter Æsæl Manoucherhi som har flyttet fra kommunen. Thorvaldsen er fra før leder av helse-, kultur- og velferdsutvalget Som nytt varamedlem i oppvekstutvalget er Celine Walle valgt. Einar Holmer-Hoven er nytt varamedlem i administrasjonsutvalget. Kristin Gustavsen er nytt varamedlem til valgstyret. Kari Erdvik er nytt varamedlem til styret i Lillesand Næringsarealer. Hun er også nytt medlem i samarbeidsutvalget ved Høvåg skole. Jo Hjerkinn var foreslått som nytt medlem av viltnemnda, men det lot seg ikke gjennomføre på grunn av reglene om kjønnskvotering. Dette valget ble derfor utsatt.