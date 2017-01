Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Innholdsrik natt for politiet Illustrasjonsfoto: (Foto: Sindre Haugen Mehl) Mann slått ned i Lillesand sentrum, knust rute og politiet måtte avslutte fest på Bakkemoen i Birkenes. 22.01.2017 kl 10:42

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554 Politiet melder om følgende hendelser i vårt distrikt natt til søndag 22. januar: Birkeland - stoppet fest 23.24: Politiet har avsluttet en fest på Bakkemoen. Gjentatte klager på fyll, støy og høy musikk. Lillesand - Mann slått ned

02.21: Mann (30) slått ned i Lillesand sentrum. Mannen ble kjørt til legevakt for sjekk. Han opplyste til politiet at han ikke husker noe av hendelsen. Politiet har vitner og vil opprette sak. Lillesand - Knust rute 04.08: Knust rute i forretningsgård i sentrum. Det er uvisst om det er snakk om skadeverk eller innbruddsforsøk, akkurat som de to hendelsene natt til lørdag og lørdag morgen. Vekter sikret stedet.