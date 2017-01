Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Knuste rute på apotek i Lillesand Knust rute: Innbruddsforsøk natt til lørdag 21. januar. (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse Politiet melder om to mulige innbruddsforsøk i apoteket i Storgata. 21.01.2017 kl 15:08

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554 Klokken 04.44 natt til lørdag 21. januar meldte politiet om skadeverk eller mulig innbrudd i apoteket i Storgata i Lillesand.



Ifølge politiet på Twitter ble en stein kastet gjennom en inngangsdør, men av det ser ut til at det er snakk om et vindu som er knust.



Lokalet ble gått gjennom av politiet uten at det ble funnet tegn til personer.



Klokken 08.05 kom det en ny melding fra politiet om innbrudd på samme sted. Politiet sjekker om det er snakk om et nytt innbrudd. annonse