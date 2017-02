Kommune og bedrift - spør deg selv Hanisch: annonse Sørlandet eller Agder – hva funker best? spør Thor Einar Hanisch som selv har en klar oppfatning. 14.02.2017 kl 16:37



Premisser: Stortinget har bestemt at landet skal deles inn i 10 regioner. Våre to Agderfylker trekker i hver sin retning: Aust Agder mot Telemark, Vest-Agder mot Rogaland. Gitt at Stortinget står på sitt: Nå blir vi nok slått sammen uansett. Et godt spørsmål er da om vi fortsatt vil kives og ekskludere hverandre under en forslått Agder-profil? Eller heller lande på en ny giv under en glad Sørlands- profil, som vi alle egentlig synger om. Vi tror det siste.

Agders drøm har vært at Sørlandet kunne ta med seg deler av Telemark og Rogaland: Et Agder fra Frierfjorden til Boknafjorden. Om da ikke Telemark, Agder- fylkene og Rogaland kunne bli ett. Dette ville gitt oss en tilstrekkelig slagkraftig Sørlandsregion. Om ikke helt på linje med Nord-Norge, Midt-Norge- Vestlands- og Østlands- regionene, men et stykke på vei. I konkurransen om internasjonal og nasjonal attraktivitet for satsing og opplevelse når størrelse teller.

Det er urealistisk å tenke seg at disse to, mer eller mindre realistiske eller urealistiske konstellasjonene, vil kunne få aksept for å kalle seg Agder. Da heller satse på det ukontroversielle og godt ansette Sørlandet. Agder blir uansett «samling i bånn». Kanskje godt nok nå som nedrykk truer, men neppe for opprykk til en enda mer konkurranseutsatt eliteserie?

Situasjonen i dag er at så å si alle landsdelens kommuner og bedrifter vil se seg best tjent med å markere seg som Sørlandskommuner og Sørlandsbedrifter.

Fylkeskommunene har Staten aldri satset ordentlig på. Nå vil dette regionale folkevalgte organet kunne bli tatt inn i varmen med regionstatus og få flere delegerte oppgaver fra Sentral- Norge. Om de er politisk sterke nok og våkne nok til å få det til. Det blir en stor utfordring for vår forholdsvis beskjedne, tidvis splittede Sørlandsbenk i Stortinget og for Fylkeskommunene, å få gjennomslag i konkurransen om tildelinger med politisk sterkere regioner. Nå sist kom vi ifølge NRK Sørlandet, Fædrelandsvennen og Agderposten ut av konkurransen med et skremmende antall milliarder i minus. Samtidig som vi tjener minst av alle i landet og opinionsskaperne, NRK-ledelsen er sendt ut fra Tangen til Telemark og TV2 er lagt ned her på berget.

Fylkesmannen og fylkeskommunen: De vil nok begge fortjene et Fylkesvåpen som er samlende for hele Agder. Slik sett kan forslaget fra Harry Nyhus være et godt utgangspunkt. Kan hende kan det vise seg å bli en innertier. Det vil nok flere flaggkyndige kunne uttale seg om. Det er slett ingen motsetning mellom det at Fylkesnivået får et samlende flagg og at Sørlandet velges som Landsdelsprofilen. Begge deler er helt all right. Sørlandseika har alltid vært minst like attraktiv som Agdereika. Dønnestadeika er uansett vår eldste og mest lengstlevende eik. Den står rotfestet nesten så nær fylkesgrensen øst-vest som det går an å komme. Dessverre viser den også svakhetstegn med sine utallige Agder-år. Det er heller ikke grunn til å tro at landsdelens mange flotte By- og Kommune- våpen vil kjenne seg utfordret av at Sørlandet endelig vil kunne heise flagget. Som vårt felleseie og vår stolthet Skoleskipet Sørlandet kan det.

Oppsummerende: Utfordringen treffer uansett hver kommune og hver bedrift: Spør deg selv: Sørlandet eller Agder for meg – hva funker og vil funke best?

