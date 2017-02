Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kontroll over branntilløp brann: (Foto: Arkivfoto) annonse Brannvesenet rykket ut etter melding om boligbrann på Justøya fredag, men melder nå at de har full kontroll. 10.02.2017 kl 20:37 (Oppdatert 21:35)

Det var tining av rør som førte til branntilløp på Justøya fredag kveld. - KBR Lillesand kjører på bygningsbrann på Justøya, lød meldingen 19:40. 20:11 ble meldingen oppdatert:" Kontroll på stedet" Politiet har også twitret om hendelsen: 1949: Justøya: Nødetater på vei etter melding om brann i bolig. Oppdateres. 20:11 Justøya: Det er kontroll på branntilløpet. 20:51 Justøya: Forholdet skjedd under tining av frosne rør. . 21:31 melder brannvesenet at aksjonen er avsluttet og mannskapene returnerer Les også: Matlaging førte til utrykning Matlaging førte til utrykning annonse