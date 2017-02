Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvitter seg med skolebøkene PILOTKLASSE: Medieelever ved Møglestu videregående skole har en viktig rolle i utviklingen av fremtidens digitale læringsarena. Disse elevene bruker så godt som aldri lærebøker i medier- og kommunikasjonsfaget. (Foto: ) BOKLØSE SKOLER: Innen 20 år vil norske elever ikke lenger bruke fysiske lærebøker, spår Stein Dvergsnes. (Foto: ) BEST UTEN BØKER: Emilia Morewood, Michelle Larsen og Elias Harberg synes det fungerer veldig bra å ha alt lærestoffet tilgjengelig på internett. (Foto: ) annonse Førsteklassen på Møglestu videregående skole er med i et helt spesielt pilotprosjekt. 21.02.2017 kl 13:04

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 – Ti år er nok litt lite, men om 20 år tror jeg definitivt at det ikke er noen lærebøker igjen i norske skoler. Spådommen kommer fra medielærer Stein Dvergsnes på Møglestu videregående skole. Dette skoleåret har han fulgt ekstra nøye med på en av førsteklassene, som holder på med et spesielt eksperiment. – En av førsteklassene er pilotklasse for Norsk Digital Læringsarena (NDLA). De bruker så godt som aldri lærebøker i medier- og kommunikasjonsfaget, forklarer Dvergsnes. På nettet finner elevene alt de trenger. I tillegg til fullstendig oppdatert informasjon, kan elevene blant annet se videoer og bryne seg på quizer. NDLA kaller det læringsstier. – Vi er fornøyde med prosjektet så langt. Vi får teste nye ting og bidra til å forbedre NDLA, sier Michelle Larsen, som sammen med Emilia Morewood og Elias Harberg synes det er strålende å slippe fysiske lærebøker. – Spesielt i medier- og kommunikasjonsfaget, hvor vi jobber så mye praktisk og holder på med store prosjekter, er det greit å ha alt vi trenger enkelt tilgjengelig på nettet. Informasjonen er lett å finne og oppdateres også ofte. Det er viktig, sier Morewood. – Vi slipper gamle og utdaterte bøker, som kanskje ikke engang inneholder noe om sosiale medier, sier Harberg. NDLA er et digitalt fylkeskommunalt samarbeid for å få fram frie og åpne læremidler til den videregående skolen i Norge. Innholdet du finner på sidene er gratis og fritt tilgjengelig for alle, men er tilpasset behovene til elever og lærlinger i norsk videregående skole. Satsingen mottar skryt av elevene på Møglestu. – Jeg synes vi lærer mer av å bruke denne tjenesten, på grunn av hvor interaktiv den er. Den inneholder blant annet flere oppsummeringsoppgaver, som quizer. En del av vår oppgave som pilotklasse er å teste disse oppgavene og gi tilbakemelding på hvilke vi liker best, sier Harberg, som i likhet med lærer Dvergsnes at det vil bli færre og færre bøker på skolen i årene fremover. Den digitale utviklingen kan ikke stanses. – Om alt vi trenger ligger lett tilgjengelig på nettet, vil vi ikke trenge bøker. Lærerens rolle Hva blir da lærerens rolle, om hele undervisningen foregår på nettet i bestemte former? – De må vel bare passe på at vi gjør det vi skal, sier Harberg. – Uten en lærer i klasserommet hadde vel guttene kun spilt PC-spill hele timen, sier Larsen og flirer. Dvergsnes medgir at lærerrollen er i endring som følge av den digitale utviklingen. – Men det hadde ikke gått bra om vi satt elevene til å jobbe med sine datamaskiner, uten å være til stede selv. Vår rolle som fagpersoner vil være å avgjøre strukturen på det hele, fremheve det viktigste i læreplanen og bestemme hvor mye av stoffet elevene skal gå gjennom hver time. Samspillet mellom elevene, lærestoffet på NDLA og lærerne vil være essensielt. Verdens beste NDLA ble sist uke kåret til verdens beste åpne læremiddel. Open Education Awards for Excellence -prisen, som er den største internasjonale utmerkelsen innen området åpne læremidler, deles ut av Open Education Consortium. Prisen til NDLA er i kategorien «Beste åpne portal». – Jeg vil gratulere NDLA med hovedprisen for beste nettsted i Open Education Awards of Exellence. Dette er en fin anerkjennelse til NDLAs arbeid, og det er alltid gledelig når norske aktører når opp i internasjonale sammenhenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding. . LES OGSÅ Til matte-finale LES OGSÅ Flere høyt utdannede . . . Tips meg om de gode ungdomssakene: carl.christian@lp.no . Send oss ditt innlegg: redaksjon@lp.no . . annonse