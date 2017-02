Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Lastebil på tvers på motorveien politi: En lastebil kom ut av balanse og ble stående på tvers på motorveien. 08.02.2017 kl 14:37 (Oppdatert 14:48)

Det var 14:17 at politiet fikk melding om at en trailer/lastebil hadde problemer på det glatte føret og havnet på tvers av E18 retning øst ved Brønningsmyr (avkjørsel 86 på motorveien). Politiet melder på twitter at de er på stedet. 14:47 melder politiet at trafikken nå går normalt på motorveien og at lastebilen står i påkjøringsfeltet.