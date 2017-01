Låve brant ned brann: (Foto: Arkivfoto) annonse En uthusbygning på Ytre Tronderøya brant ned til grunne torsdag kveld. 12.01.2017 kl 22:07 (Oppdatert 22:12)



-Ytre Tronderøy: Det er en låve / uthus som har brent ned til grunnen. Gunnstig vindretning hindret brannen i å spre seg til fritidsbolig. lyder meldingen fra politiet på deres twitter-konto.

Brannen ble meldt like før klokken 20:00 og KBR avdeling Lillesand og Kristiansand rykket ut til bygningsbrannen. Da var det uvisst hva som brant. Senere viste det seg altså at det var snakk om et uthus.