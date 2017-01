Legger ned asylmottak

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

FLYKTNINGER: I Lillesand kommune bor det 270 personer som har flyktningbakgrunn, enten som primærflyktning eller familieinnvandrer. Andelen flyktninger er mindre enn gjennomsnittet i Norge. Illustrasjonsfoto

Asylmottak i Birkenes, Risør og på Lista legges ned fra 30. april 27.01.2017 kl 09:31 (Oppdatert 09:36)

Utlendingsdirektoratet (UDI) Region Sør legger ned Birkenes og Risør statlige mottak med til sammen 260 plasser, og Lista II statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere med 40 plasser. På landsplan legges det ned 1.820 ordinære plasser og 285 plasser for enslige mindreårige. - Vi takker mottak, driftsoperatører og vertskommunene Farsund, Risør og Birkenes for jobben som er gjort en hektisk periode. En spesiell takk sendes til Birkenes kommune og Stiftelsen Sana som har drevet mottak på Birkeland i mange år, sier regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes. De tre mottakene er i drift ut april måned. I god tid før den tid, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak. I løpet av høst og vinter 2016 har UDI gjort flere nedbyggingsvedtak som er iverksatt og videre iverksettes utover våren 2017. I Region Sør (Telemark, Vestfold, Aust- og Vest-Agder) vil det fra mai være 2.220 ordinære mottaksplasser og 405 plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året justere ned mottakskapasiteten. . Tips oss: tips@lp.no