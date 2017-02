Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Lei misbruk av nødnummer politi: Politiets operasjonssentral er lei av folk som misbruker nødnummer. 11.02.2017 kl 11:22

- En kan ikke ring 112 for å bestille taxi hvis en ikke har penger på kortet....vi bestiller IKKE. Gå i butikken og kjøp telekort, lyder den klare meldingen som politiets operasjonssentral har lagt ut på sin twitterkonto. Det er ikke første gang det lokale politiet må bruke tid på tullete oppringninger. Tidligere har man lagt ut følgende melding: "Hvis du er så trøtt om morgenen at du ikke vet hvilken dag det er, så trenger du ikke ringe 112 for å spørre hvilken dag det er..."