LFK rammet av fyrverkerityveri Tyveri: Verdien på fyrverkeriene som ble stjålet tilsvarer kostnadene med å drive et helt lag i ett år for LFK. (Foto: Arkivfoto) annonse LFK-spillerne selger fyrverkeri til inntekt for klubben. Natt til nyttårsaften ble raketter til en verdi av 50.000 kroner stjålet. - Det er mye penger for oss, sier dugnadsansvarlig Ivar Østerås. 03.01.2017 kl 15:00

En av hovedinntektene til Lillesand fotballklubb er salg av fyrverkeri i forkant av nyttårsaften.



Natt til lørdag ble det gjort innbrudd i containeren der det ble oppbevart nyttårsraketter som skulle selges på vegne av klubben.



- Noen brøt seg inn og tok det som sto igjen. Vi regner med at utsalgsprisen på det gjenværende fyrverkeriet var rundt 50.000 kroner. Det er kjedelig, sier dugnadsansvarlig Ivar Østerås i LFK.

Ønsker tips

Politiet meldte om hendelsen klokken 04.49 natt til nyttårsaften. Ifølge Østerås er signalene at politiet ser på det som lite sannsynlig at noen blir tatt, hvis det ikke dukker opp tips i saken.



Derfor oppfordrer han folk som har vært rundt gamle Øfa i halv fem-tiden natt til nyttårsaften om å si fra om de har sett noe.



- Vi har fått sett på overvåkningskameraet til Kiwi. Det er dårlige bilder, men kameraet har fanget opp to biler som var der cirka halv fem. Det er jo ikke akkurat på en tid det pleier å være folk ute.



Østerås sier det er LFK som må lide.



- Det er mye penger for oss, og det er klubben som må ta den største utgiften for tyveriet. Det er fryktelig tungt. For de pengene kunne vi drevet et lag i et helt år, sier han.



Prøver igjen

LFK vil ifølge Østerås selge nyttårsraketter også neste år.



- Vi er en klubb der mest mulig gjøres på dugnad, og vi har ikke kapasitet til å sette i gang andre tiltak for å kompensere for tapet. Vi prøver oss igjen neste år og håper på bedre vakthold, sier han.



Roy Kenneth Jenssveen i LFK er lei seg.



- Det er veldig trist at en liten klubb med allerede trangt budsjett blir utsatt for noe slikt. Vi driver med klubben utelukkende på dugnad, og dette anser vi som tyveri fra våre små og store medlemmer, sier han.