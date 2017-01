Litt bekymret : (Foto: ) annonse Museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal er urolig. 01.01.2017 kl 10:01



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært litt blandet. Vi har hatt et veldig bra museumsår med høye besøkstall, flotte arrangementer og storartet innsats fra frivillige. Vi har også hatt et riktig godt samarbeid, ikke minst med Lillesands Sjømannsforening og lokale rederier. Tema for årets sommerutstilling hadde fokus på at vi har stadig færre sjøfolk, med den betydning det har både nasjonalt og lokalt. Sentrumsplanen for Lillesand ble vedtatt, det var ikke noe å rope hurra for. Den planlagte og uskjønne fortettingen kommer på bekostning av byens grønne lunger og naturlige vannårer. Kan vi ikke gjøre det bedre?

Nasjonalt sett har det vært dypt foruroligende at Norge har deltatt i militære operasjoner i andre land, samtidig som vi bygger ned heimevernet i vårt eget. Etter et strømavbrudd her i desember, ble det tydelig hvor sårbare vi er. Jeg håper at 2017 vil overraske positivt. Forventningene til museumsåret er allerede begynt å vibrere ganske så fint.