Lokale banker får Vipps Enklere: Banksjef Anne Grethe Sund og kredittsjef Dina Helen Stendal i Lillesands Sparebank sier kundene får en enklere hverdag med Vipps. (Foto: Sindre Haugen Mehl) Sparebanken Sør, Lillesands Sparebank og Birkenes Sparebank går sammen med over 100 andre banker inn i Vipps-samarbeidet. 13.02.2017 kl 10:56 (Oppdatert 11:06)

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 997 03 554

Mandag morgen ble det kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles vennebetalingstjeneste for mobil.



Det er DNB som utviklet mobilappen som sørger for enklere overføringer av småbeløp mellom venner, men Vipps skal nå skilles ut i et eget selskap. DNB vil fortsatt være største eier, men inn på eiersiden kommer 15 selvstendige sparebanker, som også er deleiere i Frende Forsikring, Sparebank1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre.



Lillesands Sparebank er blant de 15 sparebankene som inngår i samarbeidet, men også Birkenes Sparebank, som er en del av Eika-alliansen, drar nytte av avtalen.



- I dag må kundene velge mellom mange forskjellige apper og aktører, noe som verken er enkelt eller brukervennlig. Derfor tar vi nå vår del av ansvaret for å gjøre noe med det, sier Anne Grethe Sund, administrerende banksjef i Lillesands Sparebank.



Samarbeidsavtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter.