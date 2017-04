Lover balanse i arbeidsplasser SAnners reform: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) står i bresjen for kommunereformen. Arkivfoto (Foto: ) annonse Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil ikke forskuttere enkeltarbeidsplasser, men forsikrer at regjeringen er opptatt av en god balanse. 30.04.2017 kl 17:37

Kan statsråden fortelle klart og tydelig hvilke statlige arbeidsplasser i tillegg til fylkesmannen som skal tilfalle Aust-Agder? var spørsmålet Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) forlangte svar på. Det har han nå fått fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Jan Tore Sanner: Regjeringen legger til grunn at den statlige lokaliseringspolitikken skal bidra til å utvikle robuste arbeidsmarkeder i alle deler av landet. Jeg samarbeider nært med andre departementer på dette feltet. Regjeringen har flyttet ut langt flere arbeidsplasser i denne stortingsperioden, enn Stoltenberg II regjeringen gjorde i sin siste periode. For regjeringen er dette viktig for å bygge opp under en offensiv desentraliseringspolitikk.



I plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser har vi gjort rede for arbeidsplasser hvor det allerede er gjort beslutning om nyetablering eller utflytting. I tillegg er det gitt en oversikt over oppgaver, enheter og funksjoner som planlegges eller vurderes omlokalisert. Stortinget vil bli varslet på egnet måte om resultatene av disse utrednings- og beslutningsprosessene. Jeg kan selvsagt ikke forskuttere utfallet av utredningene og lokalisering av arbeidsplassene.





Ministeren gir følgende tilbakemelding: beslutningsprosesser om lokalisering av statlige virksomheter, er lokale argumenter og synspunkter viktige, og de er med i beslutningsgrunnlaget. Dette vil vi legge vekt på i den statlige lokaliseringspolitikken, både i saker hvor det er oppretting av nye virksomheter, omlokalisering i forbindelse med strukturendringer og rasjonalisering, eller ved etablering av nye enheter som følge av nye oppgaver. Jeg er opptatt av at det skal være en god, regional balanse i de nye fylkene. Det vil vi også følge opp i det videre arbeidet. Et ledd i dette var beslutningen om å legge det samlede Fylkesmannsembetet for Agder til Arendal, som en følge av beslutningen om å slå sammen Aust- og Vest-Agder.



Jeg viser ellers til mitt svar på spørsmål nr. 955 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen.