Lykkelig pensjonist

Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært et fantastisk år, med Lofthus-oppsetningen som et høydepunkt. Det var utrolig mye jobb, men først og fremst kjempegøy. Det beste var nok da jeg fikk en så veldig tydelig fornemmelse av at Kristen Flaa skulle spille Lofthus, og å se ham, snekkeren, i den rollen. Jeg var også lykkelig da jeg tok avgjørelsen om å gå av med pensjon i august. Det var godt å komme hjem til min kjære Wiggo, som har vært pensjonist i fire år.

Vi har mange barn og barnebarn, og i 2017 blir det mer tid med dem, og til teater, først med Birkebilla i februar.