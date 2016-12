Lykkesmeden Mitt Lillesand: Kurt Stangeby på byvandring i Øvregate. Her utenfor Molands herredshus. (Foto: ) Mitt Lillesand: Øvregate i vinterskrud. (Foto: ) Mitt Lillesand: Butikken til Tjomsås holdt til i disse lokalene. (Foto: ) annonse Et gjensyn med artikler fra Kurt Stangebys «Mitt Lillesand»: 25.12.2016 kl 10:00

Kurt Stangeby

Han har aldri vært spesielt glad i de lange kalde vintrene. Men våren derimot, det har vært «hans» årstid. Det kunne være kaldt om nettene men om dagen fikk solen et godt grep om kuldegradene og varmet dem opp slik at snøen smeltet i bakkene. Etter hvert ble det så varmt innenfor de store vinduene i klasserommet at det måtte luftes.

I den gamle sløyden var det litt annerledes. Her bak Vestre Moland herredshus var det litt mer skygge tidlig på våren. Men duften av maling, terpentin, lynol, lim og andre godsaker, gjorde at det måtte luftes uansett. Enten det var Hans Bakke eller Tønnes Hansen som hadde ansvaret for sløydtimene, så sørget de for utlufting.

Ingen skolegård

Når våren begynte å gå over i sommer ble det også varmt inne i sløyden. Da var det alltid et stort øyeblikk når læreren så på klokka og sa at nå var det på tide å ta en pause.

Utenfor var det ingen skolegård som elevene kunne boltre seg på. Det var en gressbakke som stoppet i en mur som skilte jord og bygning fra hverandre. Hvis det var nødvendig med en slåsskamp så måtte den foregå oppe på gressbakken. Om husene ovenfor i tidligere tider hadde hatt dette området som søppelfylling, vet han ikke, men i alle fall stakk det mye skrot opp av jorda der hvor gresset grodde. En gang var det en av guttene som kuttet seg kraftig i fingeren under en fight på gressbakken. Mange av de andre guttene kastet misunnelige blikk på den bandasjerte hånda når han kom tilbake fra legen etter å ha sydd flere sting. På vei opp fra dr. Danielsen hadde antall sting antagelig økt jo nærmere han kom sløyden.

Selv om man hadde ti tommeltotter gikk timene på sløyden ganske fort. Friminuttene kunne også brukes til andre ting enn å slåss. Man kunne for eksempel gå rundt Vestre Moland herredshus og på den måten telle hvor mange runder det ble før frikvarteret var over. Eller man kunne sitte på trappa til Trygdekontoret eller Sparebanken. Der kunne man sitte å knuffe og tulle med de andre, egentlig ganske kjedelig.

Bokbind

Noe annet som en kunne gjøre var å gå inn i banken og spørre etter «Lykkesmeden». Men når man hadde gjort det noen ganger så var det ikke så spennende lenger ettersom Sparebankenes barneblad bare kom ut to ganger i året. Når ranselen inneholdt flere eksemplarer av samme nummer av «Lykkesmeden» enn den inneholdt skolebøker, var det på tide å stoppe med det tidsfordrivet. Dessuten måtte jo banksjef Hauge i Vestre Moland Sparebank få sjanse til å skaffe flere nummer, ettersom det stadig ble tomt.

Hver høst delte banken også ut bokbind. Når elevene fikk nye bøker skulle disse bevares bedre med bokbind fra Sparebanken. Noen elever var ganske smarte og gikk også inn i Lillesand Sparebank for å spørre etter «Lykkesmeden» og bokbind.

Sparebøsser

Det er stille ved herredshuset nå. Banken er borte og Trygdekontoret er flyttet for mange år siden og det er mer enn 40 år siden Vestre Moland kommune ble en del av Lillesand.

Han har satt seg på trappa som gikk inn til den gamle banken. Opp og ned denne trappa har han selv gått mange ganger, både for og hente skolebind og barneblad, men også for å tømme sparebøsser med «kobberdanker» og tiøringer. Etter å ha tømt bøssa førte banksjef Hauge summen inn i en stor bok. Etter å ha skrevet tallene med en skinnende sort fyllepenn, tok han et halvmånelignende instrument med trekkpapir, over det han hadde skrevet. De samme tallene ble ført inn i hans egen bankbok og også her ble trekkpapiret brukt.

Ettersom han hadde vært så flink til å spare tilbydde banksjefen ham et nummer av «Lykkesmeden». Med et smil tok han i mot bladet, men tenkte samtidig på de seks eksemplarene han allerede hadde liggende i ranselen. Det er ikke lett å være barn i de voksnes verden.

Endret gatebilde

Han reiser seg og ser nedover Øvregate. Det er ikke et menneske å se, selv om han kan se helt ned mot der «Tedda» hadde butikken. For 40 - 50 år siden var det virkelig liv nedover gaten.

Gatebildet er også endret. Han ville ikke ha sett det som han i dag ser når han skuer nedover Øvregate. Butikker er borte, et hus er revet og det er bare gatas beboere som stort sett kjører her med bilene sine. Slik har det blitt fordi Øvregate er omgjort til gatetun. Tross dette vandrer tankene hans tilbake til den tiden da han selv kom oppover gaten hver dag for å gå på skolen.

Han ser en guttepjokk med en kjepp i neven som kommer gående oppover Øvregate. Kjeppen bruker han til å slå på skilt og gjerdestolper. Noen ganger snur gutten seg og ser nedover gaten samtidig som han går bakover. Han snakker med seg selv, nynner litt og dagdrømmer.

I de siste årene har tankene til den middelaldrende mannen stort sett vandret bakover i tiden og møtt guttungen som lever et enkelt liv i en liten by ved kysten.

Piggsvin

Ved butikken til Tjomsås stopper han litt opp for å se inn gjennom vinduene. Ikke noe spennende. Han blir bare trøtt av alle putevar, dyner og andre stoffer som finnes innenfor glassene. Dette er egentlig noe som har fulgt ham hele livet, en tretthetsfølelse som kommer over ham når han går i butikker hvor det selges ting som ikke fenger hans interesse.

Lenger oppe i gaten, ved huset nedenfor herredshuset, får han øye på en gammel dame som kommer bærende på en skål. Hun setter den i en renne foran huset. Når han kommer nærmere ser han at ned i rennen ligger to piggsvin, og ved siden av dem, en skål med melk.

I mange dager så han de små dyrene holde til i den lille fordypningen foran huset. Men en dag var de borte. Det var første gang han hadde sett piggsvin. Opplevelsen gjorde så sterkt inntrykk på ham at han fremdeles kan huske den.

På den andre siden av gaten ligger et stort og gammelt hus. Han husker damen som bodde i dette huset i mange år. Hun ble bare kalt for frøken Mørk. Det ble sagt at det spøkte i dette huset, så når han gikk til skolen gikk han helst på den andre siden av gaten.

Huset ligger der den dag i dag, innenfor et stort og tungt gjerde. Den gang frøken Mørk bodde der, var det også en gammel hage rundt huset. I den gamle hagen grodde gress, frukttrær og andre vekster etter eget forgodtbefinnende. Det så virkelig mystisk ut.

Mange år senere kjørte han ved til den gamle damen i det mystiske huset. Hun var ikke noe å være redd for, men hun følte seg plaget og var nok selv redd. Men det var kanskje ikke spøkelser hun var redd for, men en gjeng med ungdommer som synes det var morsomt å plage henne.

Akkurat nå foregår det en kamp oppe i hodet hans, ingen kamp mellom onde og gode makter, men en kamp mellom minner. Den ene opplevelsen slåss med den andre for å komme fram i sinnet hans. Han klarer ikke helt å kvitte seg med sløyden. Der hadde han hatt mange gode dager.

Sammenslåing

En praktfull dag i mai kom det sirkus til byen. Sirkuset hadde opptog gjennom gatene og mange hadde lyst til å oppleve det. Læreren ga klassen fri den siste timen for å se på sirkusopptoget. Lite ante de den gang at deres egen hjemby skulle få sitt eget sirkus, og at Arnardo, landets ukronede sirkuskonge skulle få sitt siste hvilested her.

Etter at Lillesand og Vestre Moland var sammen til én kommune hadde herredshuset utspilt sin rolle. Banken flyttet og ble etter hvert slått sammen med Lillesands Sparebank. Trygdekontoret holdt til i huset i mange år, men etter hvert ble det også flyttet ned til sentrum.

Noen år senere kjøpte foretningsmannen Johannes Andersen herredshuset og sløyden. Han bygde om herredshuset til forretningslokale og leiligheter. Sløyden ble leid ut og var i mange år møtelokale for Jehovas vitner. I noen år nå har bygget blitt brukt i forbindelse med asylsøkere. Men nå er det igjen til salgs.

Utenfor det gamle herredshuset kan han se i alle retninger. Her har det skjedd mange forandringer i årenes løp. Før kunne man gå videre oppover Hammerskleiv mot Snøringsmoen og Lofthus. Man kunne krysse jernbanelinja og komme seg til Lundemoen. Eller man kunne ta seg en tur innom bensinstasjonen til Toralv Thorkildsen. Det var ikke noen bensinstasjon etter dagens standard. Et par bensinpumper med «Shell» merket på, en smørebukk og ei lita bu. Hadde noen fortalt Toralv at om 40 år så kan du få kjøpt melk og brød på bensinstasjonene, ville han ha holdt fram de oljete hendene sine, ledd seg krokete og sagt at «syns dukkje du ser me selle brød å melk»?

Lillesander

For over 50 år siden ville han kunne stått her og sett det lille lokomotivet tøffe forbi fire ganger daglig. To ganger oppover mot Birkeland og to ganger tilbake. For over 40 år siden ble den nye stamvegen lagt i dette området. Dette førte til så store forandringer at det tok mange år før eldre mennesker klarte å vende seg til de store endringene. Fra å være et stille og rolig område ble det bygget en trafikkmaskin som førte til mye støy og ulemper for de som bodde her. I dag ville man kanskje ikke kalle det en trafikkmaskin, men den gang var det virkelig det.

Jernbanen var lagt ned noen år tidligere. E-18 utbyggingen førte til at Hammerskleiv ble borte. Trafikken og bilene forsvant. Nå måtte de kjøre under Europaveien der toget en gang hadde prustet og peset for å komme seg til Flaksvatn. Like før Havrega måtte bilene svinge av den gamle jernbanelinjen og oppover mot Lofthus.

På Lofthus lå det enda en bensinstasjon. I mange år hadde oljeselskapet Mobil både bensinstasjon og bilverksted i dette området. Han husker godt den flygende hesten som var oljeselskapets logo.

Han griper seg i at han nå har latt tankene vandre utover på viddene, eller på steder han ikke var så kjent i sin barndom. Men i dag er det en av Lillesands bydeler, og den lille byen er hans by. I Lillesand er han født og oppvokst og her føler han seg hjemme.

Plutselig går det opp for ham at dette er ikke riktig. Han er født i Vestre Moland, men oppvokst i Lillesand. En ny tid var begynt når han inntok skolepulten, selv om han var født i en annen kommune begynte han på skolen i Lillesand. Hadde han vært født et år eller to før, ville han ha begynt på Bergstø skole, men i 1957 da han startet i første klasse, sto Fagertun skole ferdig til bruk.

Siden den gang har han aldri tenkt på seg selv som noe annet enn en lillesander.

