Må betale 368.365 kroner i gebyr Et plangebyr på 368.365 kroner for detaljplanen "Sangereidåsen delfelt B1-B2" er ikke urimelig. Det mener fylkesmannen som har stadfestet kommunens gebyrvedtak. 09.01.2017 kl 08:40

Lillesand kommune satte ned det opprinnelige gebyret med 50 prosent under henvisning til kommunens gebyrregulativ om at gebyrer som oppfattes som urimelige i forhold til den tid som har gått med til behandlingen kan reduseres. Utbygger mente imidlertid at også et gebyrkrav på 368.365 kroner var urimelig og påklagde dette. Dermed havnet saken på fylkesmannens bord.

Fylkesmannen fastslår at gebyrfastsettelsen er et enkeltvedtak som kan påklages og at klagen er kommet inn i rett tid.

Fylkesmannen deler kommunens vurdering at den omtalte planen kan karakteriseres som arbeidskrevende og gebyrlegges deretter.

Både kommunens eget konsulentfirma, Momentum, og fylkesmannen vurderer at gebyret også etter den foretatte reduksjonen ligger noe over selvkost. Fylkesmannen viser imidlertid til at det skal være snakk om et betydelig avvik for at det fastsatte gebyret skal være å anse som ulovlig.

- I denne saken har kommunen satt ned gebyret fordi de så at arealberegningen slo feil ut, men det er fortsatt et avvik som utgjør 14 prosent fra faktiske kostnader i saken. Fylkesmannen kan ikke se at dette er et betydelig avvik, men mener dette er innenfor det spillerom kommunen har for å beregne gjennomsnitt for den enkelte sakstype, heter det i fylkesmannens avgjørelse, hvor kommunens gebyrvedtak altså stadfestet.

