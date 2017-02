Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

brann: (Foto: Arkivfoto)

Brannvesenet i Lillesand rykket fredag kveld ut til Blåbæråsen.

10.02.2017 kl 19:07 (Oppdatert 19:19)

Thor Børresen

Thor Børresen

Tlf: 481 55 939

Brannvesenet rykket ut da den automatiske alarmen gikk fredag kveld. Meldingen om utrykningen ble lagt ut på Twitter klokken 18:40. Vel fremme viste det seg at brannalarmen var utløst av steikeos etter matlaging og brannmannskapene kunne returnere.