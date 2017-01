Mer ut i naturen Terje Ånesland: annonse Terje Ånesland ønsker å fortsette å nyte vindkraftløse naturområder i Birkenes. 01.01.2017 kl 12:00



Hvordan har 2016 vært og hva forventer du av 2017?

Lillesands-Posten har utfordret lokale "kjendiser" i forbindelse med nyttårsskiftet:

– 2016 har vært et begivenhetsrikt og travelt år. Vi fikk jente nummer tre i april og i tillegg til hundevalp har det ikke vært vanskelig å få tida til å gå. Det har også vært et spesielt år på jobb i National Oilwell Varco, hvor store nedbemanninger har pågått gjennom hele året. Jeg er sterkt engasjert i vindkraftsaken i Birkenes og har brukt mye tid på dette. Det var en gledelig nyhet da Olje- og energidepartementet sa nei til konsesjon for Storehei vindkraftverk i august. Jeg har ei tålmodig kone som gjør at jeg fikk dyrket min store hobby, som er jakt, en del i høst, og eldstejenta synes også det er gøy å være med til stor glede for far.

For 2017 håper jeg at jeg får vært mye ute på tur med familien. Det er fantastiske muligheter til dette i Birkenes kommune ved for eksempel toppturer og kulturorientering som er populært for de små. Jeg håper også det planlagte vindkraftverket på Bjelkeberg og Oddeheia blir stoppet slik at fremtidige generasjoner også kan nyte naturen, stillheten og dyrelivet i området – og ikke minst berørte beboere og hytteeiere kan beholde sitt flotte bomiljø.

Jeg ønsker også å få tid til å trene beaglen slik at den blir en god jakthund til glede for hele familien og at vi kan tilbringe mye tid på gården vår på Ånesland hvor hele familien trives veldig godt.