Millioner til private barnehager Bergstø barnehage: annonse De månedlige tilskuddene til kommunens private barnehager er beregnet. Hver av månedene fra januar til august skal Lillesand kommune utbetale til sammen drøyt 4,5 millioner kroner i tilskudd til ti barnehager. 29.12.2016 kl 00:03 (Oppdatert 00:08)

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

I tildelingsbrevene fra barnehagerådgiver Ole Morten Glastad Mouridsen kommer det frem at de private barnehagene er berettiget til følgende tilskudd kommende år:

* Læringsverkstedet Kaldvell barnehage 937.784 kroner

* Møgelstu FUs barnehage 937.338 kroner

* Avigo 665.888 kroner

* Villa Snøringsmoen 592.287 kroner

* Veslekollen 440.420 kroner

* Bergstø 385.487 kroner

* Tripp-trapp-tresko 243.695 kroner

* Høvåg barnehage (Herredshuset) 187.417 kroner

* Furulunden 156.222 kroner

* Kaldvell åpne barnehage 50.750 kroner

Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader.

Tilskuddet skal beregnes ut i fra regnskapet til de kommunale barnehagene to år tilbake justert for deflator. Regnskapet og antall barn i de kommunale barnehagene danner grunnlaget for satsene som tilskuddet blir regnet ut fra. Kommunen har ikke kommunale familiebarnehager eller åpen barnehage. Her benyttes derfor de nasjonale satsene.

Tilskuddene første halvår 2017 fordeles etter antall barn i barnehagen i midten av desember 2016. I tillegg til driftstilskuddene bidrar kommunen også med kapitaltilskudd basert på barnehagens byggeår.