Minnene viskes ikke bort

Mitt Lillesand: Kurt Stangeby på trappa i Vestregate. Det var populært blant de yngste og løpe opp og ned på disse trappene. (Foto: ) BUTIKKER: Det er fortsatt butikker i Vestregate. (Foto: ) Et gjensyn med artikkelserien «Mitt Lillesand»: 02.01.2017

Kurt Stangeby

På sin vandring rundt i Lillesands gater er Kurt Stangeby denne gangen kommet til Vestregate.

Det var blitt ettermiddag onsdag den 11 november 1964. En guttegjeng sparket fotball på ei løkke på Grøgaardsmyr. Hele høsten hadde de holdt på med dette, men tiden mellom skoleslutt og mørkets inntreden ble kortere og kortere. Denne dagen varte ball leken kun en times tid. Et tungt, mørkt skydekke trakk innover landet og det begynte å bli surt og kalt, men guttene merket ikke noe til det, de var opptatt med sitt. Først når mørket var så tykt at de hadde problemer med å se ballen ga de seg. De ble stående og prate litt før de dro hjemover.

«Mi sees imorra. Hadde!» Det var det siste som ble sagt den kvelden. Men guttene møttes aldri mer på samme måte.

På vei hjem begynte snøfillene og falle ned fra den tunge stjerneløse himmelen. I løpet av natten ble landskapet dekket av en halv meter med nysnø.

Dagen etter slet guttene seg til skolen gjennom snø som hadde kommet uventet på alle. Det skulle komme til å gå nesten et halvt år før de igjen så den bare marken.

Hele byen ble preget av den snørike vinteren.

Det er nå gått mange år siden den gang, men minnene er ikke hvisket bort. «Heldigvis», tenker den lille tykkfalne mannen som står og ser inn vinduene til gullsmedbutikken. Gullringer, slipsnåler, tinnfat og sølvskjeer forandrer seg til tobakksesker, snadder, piperensere og sigarettpapir. Herman Jonassen står på trappa til butikken sin med en snøskuffe i hånda si. Han har fjernet snøen som er kommet i løpet av natta. Nå står han og snakker med en dame på den andre siden av gaten.

«Pass deg så du ikke glir og ramler Margit», roper han til Margit Fjeldal som står og feier av trappa til butikken sin.

«Nei, uff, denne vinteren kom brått på», svarer Margit fra den andre siden av gaten.

Inne i butikken til Margit Fjeldal begynner det nå og bli godt og varmt. Kundene kan bare komme. Her selges det leketøy og andre gaveartikler. Ikke få lillesandere har gått ut av denne butikken med et lykkelig smil om barnemunn. Nå går også mange lillesandere ut av dette butikklokale, men det er fordi de har fått ny frisyre.

Hvis Herman Jonassen ser litt lenger opp i gaten kan han se butikken til svigerinnen Margot Tobiassen i «Sam Tobiassens eftf.». Hun har allerede vært ute og både skuffa og strødd og er klar til og selge skruer, spiker, kroker, feiekoster, snøskuffer og annet husgeråd. Det kommer nok til komme noen kunder denne dagen som vil kjøpe redskap som skal brukes til å rydde snø.

Den middelaldrende mannen har nå flyttet blikket sitt mot huset nedenfor butikken til Margit Fjeldal. Inne i dette huset handles det i dag med dame og herreklær. Blikket hans fanger en port som har vært der så lenge han kan huske.

Ut av porten kommer en mann i uniform. Det er en politimann. Jacob Knudsen var en hyggelig mann. Han hadde alltid noen gode ord til alle. Ofte gikk han noen runder i byen og passet på at alle hadde det greit. Hvis det kom en guttunge fra skolen som ikke helt hadde styring på hvilken knapp som skulle i hvilket knapphull, kan du være sikker på at Knudsen kom bort for en liten prat.

«Har du kledd på deg selv i dag gutt», sa han i det han rettet på knappene i guttungens jakke. «Nå må du gå rett hjem. Ikke no tull på veien», kom det fra politimannen samtidig som han ga et vennskapelig klaps på skulderen til den lille gutten.

Han kjenner det vennskapelige klapset den dag i dag. Det bringer ham tilbake til virkeligheten for et øyeblikk. Han blir stående å se mot trappa som går opp på siden av inngangen til gullsmedbutikken. Det er noe spesielt med den. Med ransel på ryggen løp ungene gjennom byen på vei hjem fra skolen. De løp opp på den ene siden av denne trappa og ned på den andre. Flere hus hadde denne typen steintrapp og det var populært blant de yngste og løpe opp og ned på disse trappene. Trappa kan ikke snakke, hadde den kunnet det, ja hva hadde vi ikke da kunnet få vite. Mennesker som har gått opp og ned denne trappa, og som levde i en annen tid, har etterlatt seg spor i historien. Det er slike spor som får ham til å fantasere seg bakover i tiden. Han har oppdaget at han av og til husker feil eller at fantasien spiller ham et puss, men slik er det bare. En får skrive det på ufullkommenhetens konto.

Mannen som vandrer gjennom byen på jakt etter gamle minner setter seg på den iskalde trappen og kjenner på det gamle smijernsgelenderet. Det er ikke godt å si hvor mange som har tatt på dette rekkverket opp gjennom årene. Gjennom kulden fra det kalde jernet er det som om han kjenner varmen fra hender til mennesker som levde i tidligere generasjoner.

Igjen vender han blikket mot gullsmedbutikken. Nå er det gull og glitter, men en gang hang det metallskilt på utsiden av butikkdøren. «South State», sto det på et av de fargerike skiltene. Med bildet av en skjeggete sjømann reklamerte «Tidemand» for sin «tobak». «Coca cola» fortalte også om sin leskedrikk med en glorete plakat på utsiden av butikken. Det er mange år siden disse skiltene forsvant. Tiden har gått så fort, bare minnene er tilbake.

Guttene som en gang møttes på ei løkke på Grøgaardsmyr, er i dag alle middelaldrene menn. Noen har satt sitt preg på Lillesand, andre har levd en mer anonym tilværelse. Løkka er borte og vintrene er ikke som de engang var.