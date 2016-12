Nestenulykke i Lofthusveien Sprenging: Oppryddingen var i full gang da Lillesands-Posten kom til stedet. (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse Det var centimetere om å gjøre før leiligheter i Lofthusveien ble truffet av en sprengsalve. - Det er helt uakseptabelt, medgir firmaet som utførte sprengingen. 21.12.2016 kl 15:15

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 37 26 95 03

Onsdag i 14-tiden utførte firmaet Per Klungland AS sprenging i fjellmasse i Lofthusveien i Lillesand.



- Noe gikk galt under sprengingen. Steinmasse kom cirka 20 meter lenger enn planlagt, til tross for at både beregninger og sikringer var gjort etter forskriftene, og vi hadde lagt på matter, sier Tormod Klungland i Per Klungland AS.

Store steiner

Veien ble dekket av både store og små steiner, og det like før steiner traff leilighetene rett over gata.



- Ingen personer ble skadet, og det er heller ikke materielle skader. Det gikk heldigvis bra, men dette er ikke greit, sier Klungland.



Han sier han aldri har vært borti lignende.



- Jeg har skutt hver dag i 20 år og aldri opplevd maken. Det må være noe med fjellet, for vi har gått ned på mengden sprengstoff for hver gang, sier Klungland.



Det ble brukt om lag 60 kilo sprengstoff på salven som ble avfyrt.



Aldri stor fare

Klungland lover at veien, oppkjørsel og inngangspartiene til leilighetene blir feid, ryddet og rengjort fortest mulig.



- Det er ikke noe gøy. Steinene skled bortover på blank asfalt, så det ser litt vilt ut. Det var aldri fare for noen av de ansatte eller andre personer, men det er helt uakseptabelt, sier Klungland.