Ny Rema i mars SPENT: Kjøpmann Lars Ekeberg gleder seg til å ønske folk velkommen til Lillesands nye dagligvarehandel. GOD PLASS: Lars Ekeberg er fornøyd med salgsarealet på 950 kvadrat. Her viser han hvor frukt- og grøntavdelingen skal være. (Foto: ) I RUTE: Butikken åpner 2. mars. Mye arbeid gjenstår, men personalet er i rute. (Foto: ) Kjøpmann Lars Ekeberg er sikker på at Remas «bestevenn-ordning» vil gjøre butikken på Tingsaker bedre. 14.02.2017 kl 08:58

Carl Christian Engstad

Tlf: 480 45 901 Lillesand har vært uten en Rema 1000-butikk i over ett år. Det har tatt lang tid å få på plass den nye butikken på Tingsaker, men ventetiden er snart over. Kjøpmann Lars Ekeberg bekrefter at butikken åpner dørene torsdag 2. mars. – Jeg har holdt på med planleggingen av butikken siden oktober, og kan knapt vente med å komme i gang. Jeg gleder meg til å vise den fram. Forsinkelser for ny Rema Forsinkelser for ny Rema Engasjert viser Ekeberg hvor frukt- og grøntavdelingen skal være, og hvor mye plass som er satt av til kjøle- og frysevarer. I dag begynner arbeidet med å sette opp hyller og reoler. Kjøpmannen er storfornøyd med det 950 kvadratmeter store salgsarealet. – Vi har god plass og mye kapasitet. Størrelsen er perfekt, Det er mulig å ta både storhandelen og små, kjappe handleturer her. Jeg synes også plasseringen av butikken er utmerket. Bygget er synlig og lett tilgjengelig, uansett om du kommer fra rundkjøringen eller Bergstø. Rema 1000 lukker døra Rema 1000 lukker døra Kostbar bestevenn-strategi De siste månedene har Rema 1000 mottatt mye kritikk for sin kontroversielle «bestevenn-ordning». Kjeden satser på færre leverandører, noe som har ført til at flere populære produkter har forsvunnet fra butikkene. Det at kjeden blant annet kastet ut Hansa Borg og Mach ut av butikkene, til fordel for Ringnes, førte til en nedgang i markedsandelen på 3,2 prosent i januar. Omsetningen ble redusert med nær 90 millioner kroner. Ekeberg er imidlertid ikke kritisk til «bestevenn-ordningen». Han tror den vil gjøre butikken på Tingsaker bedre. – Jeg synes det Rema gjør er spennende. Målet er å rydde plass til varer som selger, satse mer på lokale varer og gjøre butikkene mer unike. – Hvilke kjente varer vil ikke være tilgjengelige i denne butikken? – Det har jeg ikke helt oversikt over, men det er ikke bestselgerne som forsvinner. – I januar skrev Fædrelandsvennen at CB-ølet forsvinner fra alle Remas butikker utenfor Vest-Agder. – Vi får CB-øl. Her i Lillesand drikker man CB, så det merket vil kundene finne i våre hyller, svarer Ekeberg. 14 ansatte Butikken vil i begynnelsen ha 14 ansatte, inkludert åtte skoleelever som skal jobbe en dag i uken og i ferier. – Fire av de ansatte kommer fra den gamle Rema-butikken i Lillesand. De driver nå med opplæring av skoleelevene ved Rema-butikken i Sørlandsparken. Vi mottok mange søknader fra engasjerte og dyktige folk, så det var en spennende prosess. Jeg er godt fornøyd med staben som skal jobbe her, og jeg vet at alle gleder seg til å komme i gang, sier Ekeberg. Han og de ansatte sikter høyt. Etter hvert skal butikken ha som mål å omsette for over 100 millioner kroner i året. – Vi håper vi vil bli tatt godt imot av alle i Lillesand, sier Ekeberg. Leiligheter Rema-butikken ligger i første etasje av et stort leilighetsbygg. Byggingen av leilighetene pågår fortsatt, men butikkundene vil ifølge Ekeberg ikke legge merke til noe byggestøy. 19 av 23 leiligheter solgt 19 av 23 leiligheter solgt – Innen åpningen 2. mars skal alt være ferdig med fasaden og parkeringsplassene. Butikken er i tillegg svært godt isolert, så jeg tror ikke beboerne vil bli plaget av støy fra butikken etter at de flytter inn i mai. Vi har til og med investert i traller med myke hjul, for å redusere vibrasjonene og støyen. . Tips oss om nyetableringer og andre gode næringslivssaker: tips@lp.no . carl.christian@lp.no annonse