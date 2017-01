Nytt Frp-møte Fremskrittspartiet: Åshild Bruun-Gundersen må gjennom en ny nominasjonsrunde annonse Aust-Agder Fremskrittsparti skal avholde nytt nominasjonsmøte 11. februar. Då blir det igjen en duell mellom Åshild Bruun-Gundersen og Ingebjørg Amanda Godskesen om førsteplassen. 11.01.2017 kl 17:43 (Oppdatert 17:50)

Med et krav fra fire lokallag som representerer mer enn en tredjedel av medlemmene hadde fylkesstyret i Fremskrittspartiet ikke noe annet valg enn å innkalle til nytt nominasjonsmøte. Vedtektene i partiet er nemlig klare på dette punktet.

Møtet avholdes i forbindelse med partiets ordinære fylkesårsmøte.

Det var fylkestingets vedtak om å slå sammen Vest-Agder og Aust-Agder fylker som utløste kravet. Tre av fire Frp-politikere stemte for dette vedtaket etter at partiets eget forslag bare fikk fire stemmer. De som har krevd nytt møte er opprørt over denne stemmegivningen og spesielt at Åshild Bruun-Gundersen, som uken før var blitt nominert som partiets stortingskandidat, stemte sammen med flertallet.

Nå håper opprørerne at en omkamp kan vippe flertallet i favør av sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Amanda Godskesen. Bruun-Gundersens støttespillere tror imidlertid at et nytt møte ikke vil endre på det opprinnelige resultatet i kampen om førsteplassen. De åpner imidlertid for å skifte ut de kandidatene som har stått bak kravet om et nytt møte. Dermed ligger det an til en tøff dragkamp frem mot møtet.

På det første møtet ble Lillesands Ingelinn Lossius-Skeie nominert på andreplass etter en dramatisk avstemningsrunde. Også denne plassen er i spill når det nå avholdes nytt nominasjonsmøte. Tiden er imidlertid ute for å fremme nye kandidater. Det vil si at kun Godskesen og Bruun-Gundersen kjemper om førsteplassen. På andreplass er både Godskesen, Bruun-Gundersen, Chim Kjølner og Odd Gunnar Tveit foreslått i tillegg til Lossius-Skeie.