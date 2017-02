Omgjorde planutvalgets Flørenes-vedtak Ble overprøvd: Et flertall i planutvalget i Lillesand stemte for å gi dispensasjon til fire nye boliger på Flørenes, men vedtaket ble overprøvd av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Arkivfoto (Foto: ) annonse Fylkesmannen omgjør planutvalgets vedtak og sier nei til fire nye Flørenes-boliger. 13.02.2017 kl 12:35

Planutvalget i Lillesand ga med sju mot fire stemmer dispensasjon fra plankravet og LNF-fområlet i kommuneplanen til fradeling av areal på Flørenes (gnr 37/bnr 8) og tillatelse til oppføring av fire nye boliger.

Vedtaket ble påklagd av Preben L. Kjelsrud. Hans klage ble avvist av planutvalget, men tatt til følge av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, som overprøver det lokale vedtaket. Fylkesmannen nøyer seg ikke med å oppheve vedtaket, han omgjør det til et avslag.

– Uheldig med dispensasjon

Fylkesmannen viser i sin vurdering til at kommunen normalt ikke skal dispensere fra planer når en direkte statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I dette tilfellet har Fylkesmannens miljøvernavdeling avgitt en slik uttalelse.

Fylkesmannen viser til at vedtaket er i strid med kommuneplanen, en plan som også er et resultat av Fylkesmannens direktiv som ble begrunnet med hensynet til friluftsinteresser og landskapsvern.

– Miljøevernavdelingen mener at det er ekstra uheldig med dispensasjon i denne saken og med det omfanget det søkes om. I og med at området har vært gjennom så grundige vurderinger gjennom de to siste rulleringene av kommuneplanen, heter det i uttalelsen.

– Mangelfulle vurderinger

Fylkesmannen mener planutvalgets vedtak lider av omfattende mangelfulle vurderinger og begrunnelser ut fra hva som kreves når et politisk utvalg går imot administrasjonens vurderinger og konklusjoner.

– Utvalget må da begrunne sin avvikende oppfatning, heter det i vurderingen, hvor saksbehandler Edvard Vigebo og spesialrådgiver Elin Satrøe spesielt hefter seg med at planutvalget i sitt vedtak skriver at ”for å kunne ta vare på bygdemiljøet er det viktig å legge til rette for fast bosetting i området gjennom å tillate fortsatt spredt boligbygging”.

– Det aktuelle området er avsatt til LNF-formål uten bestemmelser om spredt boligbygging, og planutvalgets begrunnelse for dispensasjon fremstår således som direkte i strid med det arealformålet som er fastsatt i kommuneplanen, heter det i vurderingen, hvor det konkluderes med at kravene for dispensasjon ikke er oppfylt og at en tillatelse vil medføre en ikke ubetydelig presedensvirkning.

Det legges vekt på at kommuneplanen, som er mindre enn to år gammel, fremdeles gjør seg gjeldende med styrke.

– Med henvisning til de momenter som fremkommer av vurderingen finner fylkesmannen at hensynene bak både arealformålet og plankravet blir vesentlig tilsidesatt av en dispensasjon i dette tilfellet. Fylkesmannen finner derfor å måtte omgjøre kommunens vedtak av 13.06.2016 slik at det ikke gis dispensasjon. Det vil si at klager har fått medhold i sin klage, heter det i vedtaksbrevet fra fylkesmannen.

