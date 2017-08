Onkel Alf er død Minnes: Alf Knudsen (Foto: ) annonse Alf Knudsen (født 7. november 1920, døde 31. juli 2017) begraves i dag fra Vestre Moland kirke. Nevøer og nieser har skrevet sitt minneord: 04.08.2017 kl 04:10



Da vår onkel Alf Knudsen døde 31. juli, var han en av de siste gjenlevende nordmenn som hadde opplevd de tyske konsentrasjonsleirenes helvete.

Han var i tysk fangenskap fra februar 1943 til slutten av mai 1945. En stor del av hans medfanger kom aldri hjem til Norge. Mange fikk et kort liv, på grunn av de store belastningene krigen og fangenskapet hadde påført dem.

Onkel Alf var heldig og fikk et langt liv. Da Alf Knudsen kom hjem til Sandsmyra i Lillesand i slutten av mai 1945 var han utmagret, hadde fått tuberkulose og hadde i flere måneder svevd mellom liv og død. Ingen hadde ventet at han skulle bli nesten 97 år gammel og få et langt yrkesliv i politiet i Lillestrøm og Utrykningspolitiet, uten en eneste dags skoft eller sykefravær.

I de siste 17 årene av sitt liv bodde Alf Knudsen i pensjonistbolig på Dovre i Lillesand. Han var blitt enkemann og hadde ingen barn og lengtet til hjembyen Lillesand og den store familien her. I disse årene hadde han en nær kontakt med oss alle og han hadde en enestående omsorg for oss alle og for våre familier.

Andre verdenskrig startet tidlig for Alf. Som 18 åring dro han til sjøs og seilte med motortankeren «Stiklestad», som høsten 1939 ble praiet av franske krigsskip og overtatt av franske myndigheter i Algerie. Da han kom hjem til Norge i januar 1940 ble han innkalt til marinen og tjenestegjorde ved utbruddet av krigen om bord på minesveiperen «Djerv», som ble dirigert til vakthold ved utløpet av Sognefjorden og var i kamp med tyske fly. Etter at kamphandlingene i Sør- Norge var over ble han demobilisert og dro hjem til Lillesand. Alf Knudsen ble engasjert i Milorg i Lillesand og fikk opplæring i våpenbruk og andre militære ferdigheter. Høsten 1942 begynte imidlertid tyskernes opprulling av major Arne Laudals organisasjon på Sørlandet og 20. februar 1943 ble Alf Knudsen arrestert hjemme hos sin mor på Sandsmyra. Bare noen dager før var hans far blitt begravet, etter at han hadde omkommet i en ulykke. To katastrofer rammet familien på en gang.

Arrestasjonen ble begynnelsen to år og tre måneders fangenskap i ulike fengsler og konsentrasjonsleirer i Norge og i Tyskland. Det begynte med Arkivet i Kristiansand og derfra ble han sendt til Grini. Alf Knudsen ble plukket ut i en gruppe på 25 fanger som ble sendt til Kongsvinger festning for delta i et program for omskolering til nazismen og sendes til Østfronten. De som ble plukket ut hadde det tyskerne oppfattet som et særlig arisk utseende og noen mente at planen var at de skulle lage barn med arisk utseende kvinner i prosjekt «Lebensborn». Etter noen måneder i Kongsvinger ble Alf Knudsen returnert til Grini og i slutten av 1943 sendt til Tyskland.

Da han kom til Tyskland ble han sendt fra den ene konsentrasjonsleiren til den andre i Tyskland. Polen. Tsjekkoslovakia og Frankrike. Det lengste oppholdet hadde han i Natzeiler i Elsass i Frankrike, der han var fra februar til september 1944. Natzweiler ble regnet som en særlig brutal konsentrasjonsleir og det var mange sørlendinger som ble sendt dit etter av major Laudals organisasjon ble rullet opp. Fra Lillesand og Vestre Moland var det 15 mann som ble sendt til Natzweiler og bare 5 kom tilbake i levende live. Fra Høvåg ble 7 mann sendt til Natzweiler og ingen av dem kom tilbake. Etter at de allierte gikk i land i Frankrike og begynte å nærme seg Natzweiler ble Alf transportert videre til nye leire. Den ene var verre enn den andre. Den siste leiren var Buchenwald, der fangene ble frigjort av amerikanske styrker og 17. mai 1945 kom han til Danmark.

Da onkel Alf kom hjem til Lillesand var han dødssyk. På holdeplassen i Lillesand var mange møtt fram med blomster og flagg. Det var en stor dag for familien. Alf ble innlagt på Furukollen tuberkulosesanatorium i Arendal og ble erklært frisk igjen i januar 1946. Han dro deretter til sjøs igjen, men fikk beskjed mens han var om bord M/T BENOIL med tilbud om å begynne i politiet og ta politiskolen.

Vi nevøer og nieser som er Alf Knudsens nærmeste familie lever med minnet om hvor grusomme krefter som kan herje med menneskene. Onkel Alf var ingen bitter mann og følte ikke hat, men var opptatt av at vi ikke måtte glemme det som hadde skjedd. «Den som glemmer historien, må leve den om igjen, skrev han i en beretning om sin krigshistorie som alle kan lese på www.sjohistorie.no og klikke på Alf Knudsen.

Reidun, Tonny Gerd, Tina, Øyvind, Svein,

Kurt.