Anders Christiansen er Arbeiderpartiets førstekandidat i Birkenes: Ordfører Anders Christiansen. Birkenes ordfører Anders Christiansen 17.01.2017 kl 11:49

Tirsdag 17. januar Temamøte for kommunestyret. Temaer er organisering og vindkraft. Onsdag 18. januar Møte med administrasjonen Møte med kulturkontoret. Møte om retningslinjer for byggekomite Møte med Ånesland Fabrikker Torsdag 19. januar Gruppemøte i Arbeiderpartiet Fredag 20. januar Styremøte i knutepunktet. Møte med Smartskog Temamøte om likestilling. Mandag 23. januar Tjenesteutvalget annonse