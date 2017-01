Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

annonse annonse annonse Ordførerens ukeplan at: annonse Lillesand-ordfører Arne Thomassen 24.01.2017 kl 08:53

Tirsdag 24. januar 08.00 møte med rådmannen 09.00 Agderkonferansen 13.00 Besøk med statsminister Erna Solberg Onsdag 5. januar 08.00 administrasjonsutvalgsmøte 10.00 oppstartsmøte Støyskjerm Fosbæk 12.00 møte med eldrerådet Torsdag 26. januar 10.00 befaring Hovedhuset på Møglestu med Fylkeskommunen 14.00 opplæring i Websak Fredag 27. januar 18.00 Årsfest med Sjømannsforeningen Mandag 30. januar 11.00 møte med rådmann 12.00 møte med sekretariatet Høyrere på Agder annonse