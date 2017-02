Ordførerens ukeplan

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Tirsdag 14. Februar 09.00 Internt møte om ansettelsesprosess rådmann og kommunalsjef 10.00 Intervju med skattejakten 12.00 internt møte om Dovre utbyggingen 13.00 møte innbygger 14.00 SLT styringsgruppe møte 18.00 årsmøte i Lillesand Røde Kors Onsdag 15. Februar 09.30 åpne Blåbæråsen Bakeri ( i barnehagen). Torsdag 16. Februar 09.00 besøksrunde på kommunens skoler og barnehager og onsdag er det Blåbæråsen 11.00 internt møte om varslingssystem på skolene 12.30 møte i eldrerådet i Aust Agder 15.30 Møte med bedrifter på Storemyr om rundkjøring 17.00 møte i delegasjonen til Høyres landsmøte for Agder Høyre 19.00 valgkamputvalget i Agder Høyre Fredag 17. Februar 08.30 politisk og administrativ ledelse planlegger neste møterunde 10.00 eiermøte i Agder energi Mandag 20. februar Fri annonse