Ordførerens ukeplan : Ordfører Anders Christiansen i Birkenes. Åpning av gang- og sykkelveien mellom Lillesand og Birkeland desember 2016. (Foto: ) Birkenes ordfører Anders Christiansen 14.02.2017 kl 08:26

Tirsdag 14. feb Foreløpig ingen møter på planen Onsdag 15. feb Møte med administrasjonen Aust-Agder Arbeiderparti - møte med Yngve Hågensen Årsmøte i Birkenes Arbeiderparti Torsdag 16. feb Møte med flere eldreråd på Hisøya Fredag 17. feb Møte i Agder Energi annonse