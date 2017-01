Øya-sak til formannskapet Øya: arkivfoto annonse Ordfører Arne Thomassen ønsker at formannskapet skal diskutere rutebåten Øyas rammebetingelser på sitt neste møte. 03.01.2017 kl 20:48 (Oppdatert 20:50)

Det var etter en telefon fra NRK Sørlandet i romjulen at ordføreren tok opp saken. Distriktskanalen viste til søknad fra Øya om å få ettergitt bryggeleien for 2016 og fritak i årene fremover.

-Denne saken er prinsipiell og jeg ber om at den legges frem for formannskapet som også er havnestyre, skriver ordføreren i sin epost til kommunens administrative ledelse.

Håkan Jakobsen i Blindleia Charter viser i eposten til at båten Øya har gått med underskudd de siste årene.

-Vest og Aust- Agder fylkeskommuner, Kristiansand Kommune og Lillesand Kommune gav tidligere i år støtte, noe som gjorde det mulig å drive videre. Med støtten er det nå en aksept for at ØYA ikke er et vanlig kommersielt foretak, men både båten og ruten har og er en kulturhistorisk tradisjon som både vi og det offentlige mener man bør ta vare på. På Verven ligger det flere båter og er en del av det man håper kan bli et varig kystkultursenter. Som vi har sagt mange ganger tidligere, så mener vi ØYA nå er noe av det viktigste Lillesand Kommune og Sørlandet har når det gjelder å ta vare på det som «en gang var», akkurat som Verven forhåpentligvis blir. Håper derfor at kommunen kan se på ØYA litt «med samme øyne» som Verven. Ber derfor om at ØYA får ettergitt liggeavgift for 2016, og kan ligge uten avgift i årene fremover, heter det i brevet fra Jakobsen og Blindleia Charter til kommunen.