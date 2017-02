Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

En bil som sto og ventet på klar vei inn til Justøya ble lørdag ettermiddag påkjørt bakfra. Det er ikke rapportert om alvolige skader etter hendelsen. 18.02.2017 kl 15:39 (Oppdatert 17:27)

Politiet fikk melding om trafikkulykken 15:13 lørdag ettermiddag og meldte på sin twitterkonto at nødetatene var på vei til ulykkesstedet på fylkesvei 420 - den tidligere E18. Det skal ha vært en bil som sto og ventet på klar vei inn til Justøya som ble påkjørt bakfra av en annen bilist. To ambulanser kom til stedet, men kunne heldigvis returnere uten pasienter denne gangen.