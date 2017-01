Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Patentrekord på Sørlandet Imponert: Monica Mæland er imponert over økninen i antall patentsøknader i Aust-Agder. Skapertrangen er stor i Agder-fylkene. Antall patentsøknader fra de to fylkene er doblet det siste året, melder nærings- og fiskeridepartmentet. I Aust-Agder er økningen på hele 340 prosent. 19.01.2017 kl 11:18

Thor Børresen

- Vi ser at det er en sterk økning i antall patentsøknader fra bedrifter på Sørvestlandet. Dette er områder som har vært hardt rammet av nedturen i olje- og gassektoren. Tallene viser at skapertrangen er stor i denne regionen. Det er bra, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra departementet. Patenter blir ofte brukt som indikator på nyskapende virksomhet, forskning og innovasjon.I fjor mottok Patentstyret mottok 2062 patentsøknader. Det var en vekst på 14 prosent fra året før. Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Sør-Trøndelag er blant fylkene som peker seg ut. - Aust-Agder og Vest-Agder var blant de fylkene som opplevde størst økning i antall patentsøknader i 2016. Dette er positivt for regionen og er et tegn på at flere beskytter nyskapende teknologi, sier avdelingsdirektør Otto Scharff i Patentstyret. I Aust-Agder økte antall søknader om patent fra 10 til 44. Det er en vekst på hele 340 prosent. For Vest-Agder gikk antallet opp fra 48 til 69 søknader, som tilsvarer 44 prosent økning. Det krever ofte store investeringer å utvikle et nytt produkt. Et patent gir innehaveren enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i inntil 20 år. - Norsk næringsliv konkurrerer i stadig større grad på kunnskap og kompetanse. Det er viktig at norske bedrifter beskytter ideene sine og teknologien de utvikler. Patenter verner om innovatørene og de gode ideene, sier Mæland. Det er Patentstyret som behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge