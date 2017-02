Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Pipebrann på Raen brann: (Foto: Arkivfoto) Brannvesenet har returnert etter å ha slukket en pipebrann på Raen lørdag morgen. 11.02.2017 kl 10:27

Brannvesenet meldte 08:31 på twitter at mannskapene i Birkenes rykket ut til pipebrann på Raen. Klokken 09:58 meldes det at brannen er slukket og at brannvesenet returnerer.