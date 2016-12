Politiet utsetter etterforskningen Brann: Etterforskningen starter neste uke. Politiet vet foreløpig ingenting om brannårsaken. (Foto: Sindre Haugen Mehl) annonse Krimtekniker har ennå ikke hatt anledning til å etterforske brannen i Østregate. - Etterforskningen er utsatt til over nyttår, sier lensmann Kjetil Nygård. 30.12.2016 kl 15:00

Sindre Haugen Mehl

Tlf: 37 26 95 03

Det ble ingenting av de planlagte undersøkelsene av brannåstedet torsdag og fredag, etter brannen i bygården i Østregate onsdag kveld.



Utsettes

- Krimtekniker har ikke hatt anledning til å foreta åstedsundersøkelse ennå. Dermed blir etterforskningen utsatt til over nyttår, sier lensmann Kjetil Nygård.



Han sier utsettelsen ikke vil få noen konsekvens for etterforskningen.



- Det har ingenting å si, men det hadde vært ønskelig å få gjort det fredag, sier Nygård.



Ingen nye opplysninger

Torsdag og fredag har politiet vært i kontakt med personer som har oppholdt seg i sentrum onsdag ettermiddag og kveld. Det har ikke ført til nye opplysninger.



- Vi har ingenting nytt å melde, annet enn at vi har snakket med flere personer og har derfor ikke grunnlag for å si om brannårsaken, sier Nygård, som vil berømme brannvesenet for sin innsats.



- Foreløpig er det ukjent for oss hva som har skjedd, men jeg må få skryte av brannvesenet som var raskt på plass og sørget for at det ikke ble spredning, sier han.