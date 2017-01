Pris til lærebedrifter Håndverk: Illustrasjonsfoto annonse Fylkesutvalget i Aust-Agder har vedtatt at Yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder kan hvert år dele ut prisene Årets lærebedrift i Aust-Agder og Årets instruktør i Aust-Agder. 11.01.2017 kl 11:57



Prisen for Årets lærebedrift i Aust-Agder deles ut til en enkeltstående lærebedrift eller medlemsbedrift i et opplæringskontor som har utmerket seg i arbeidet med å utdanne lærlinger/ lærekandidater/ praksisbrevkandidater.

Prisen for Årets instruktør i Aust-Agder deles ut til en instruktør som har utmerket seg som en fremragende ambassadør for fagopplæring, og en god rollemodell for lærlinger/lærekandidater/praksisbrevkandidater.

Fylkesrådmannen forbereder nominasjonssak for yrkesopplæringsnemnda på bakgrunn av forslag fra personer, bedrifter og opplæringskontor i henhold til den enkelte pris statutter.