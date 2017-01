Reduserer gebyret etter klage

Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

REFUNDERT: Kenneth Kristiansen får refundert drøyt 50.000 kroner pluss forsinkelsesrenter fra Lillesand kommune etter å ha vunnet frem med sin gebyr-klage. Lillesand kommunes planavdeling har vedtatt å redusere gebyret Lillesand Dovre Utvikling skal betale for Dovrereguleringen. 18.01.2017 kl 20:57 (Oppdatert 20:58)

Thor Børresen

Styremedlem Lars Gunnar Nag sendte på vegne av aksjeselskapet, som eies av Lillesand kommune og Norske Helsehus med en halvdel hver, sendt en anmodning om redusert behandlingsgebyr. Kommunen krevde opprinnelig et behandlingsgebyr på 590.413 kroner, hvorav 491.413 kroner er arealgebyr. Det halvkommunale aksjeselskapet mente dette gebyret ikke speilet den arbeidsmengden kommunen hadde. Etter en ny gjennomgang av saken reduseres gebyret med drøyt 211.413 kroner til 379.000 kroner. - Kommunen ser at gebyret kan være urimelig høyt. Samtidig så er det ikke funnet feil i utregning og de faktiske regulerte arealer er på 49.141 kvadratmeter (BRA) som er grunnlaget gebyret utregnes fra, heter det i saksutredningen, hvor man imidlertid har valgt å trekke ut 18.031 kvadratmeter som kan betraktes som eksisterende formål. - Det er ikke feil å medta dette arealet men ved bruk av skjønn vurderer kommunen det slik at utbygger ikke har noen direkte gevinst i å regulere dette arealet. Derfor er det kommunens skjønn at man kan trekke i fra dette arealet i utregningen, heter det i saksutredningen.