Regler for Lillesand-besøk 16 mot 11: Med 16 stemmer mot 11 ble forslaget til nytt reglement vedtatt i bystyret 14. desember. Opposisjonen stemte imot. (Foto: ) annonse Bystyret vedtok i sitt siste møte et nytt reglement for offisielle besøk til Lillesand kommune. 25.12.2016 kl 12:00

Carl Christian Engstad

Tlf: 37 26 95 07

Innstillingen fra formannskapet ble vedtatt med 16 stemmer mot 11. Dermed er dette det nye reglementet for offisielle besøk til Lillesand kommune:

Når offisielle representanter besøker Lillesand kommune gjelder følgende prosedyrer:

* Folkevalgte er vertskap for besøkende folkevalgte, og ordfører ivaretar henvendelse og koordinerer besøk.

* Rådmannen/administrasjonen er vertskap for besøkende på administrativt nivå. Så godt det er mulig forsøker man å møte på minst like høyt nivå som gjestende gruppe.

Følgende rutiner-/prosedyrer legges til grunn for politiske besøk:

Når ordfører inviterer:

Når representanter fra Kongehus, regjering, storting og andre offisielle personer skal inviteres til Lillesand kommune, er det ordfører som er vertskap for de inviterte og avsender av invitasjonen.

Når henvendelse kommer til Lillesand kommune:

Når representanter fra Kongehuset, statsminister, statsråder, Stortingets presidentskap og eventuelt andre offisielle personer ønsker å besøke Lillesand kommune og dens virksomheter, er det ordfører som er vertskap.

Når politiske partier arrangerer egne besøk:

Dersom lokalorganisasjonen til et politisk parti ønsker å besøke Lillesand kommune og dens virksomheter, sammen med egne representanter fra regjering, storting, Fylkesting eller partiledelse, skal ønske om besøk rettes til rådmannen. Ordfører informeres på forhånd om besøket. Ordfører inviteres med når dette er naturlig.

Thor-Erling Engemyr (Ap) fremmet et forslag om at Lillesand kommune ikke har behov for et eget besøksreglement. Dette ble altså nedstemt.

