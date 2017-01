Regner med å bli eksludert Tveit: Odd Gunnar Tveit er foreslått på tredjeplass annonse Odd Gunnar Tveit tror hans dager som Frp-medlem kan være talte. - Det er ufattelig trist, sier Tveit 25.01.2017 kl 10:41 (Oppdatert 11:01)

Onsdag morgen ble det kjent at en rekke Frp-medlemmer er foreslått ekskludert. Blant de fire lokale medlemmene som er foreslått ekskludert (Peter A. Busch, Martin Konstali, Odd Gunnar Tveit og Arne Gulbrandsen) er Odd Gunnar Tveit den eneste som tilhører Godskesen-fløyen. De øvrige støtter Bruun-Gundersen i den pågående nominasjonsstriden.

- Den andre siden har flertall i fylkesstyret så jeg må vel regne med å bli hevet ut, sier Odd Gunnar Tveit, som bestrider at han har gjort noe som skulle tilsi at han burde bli kastet ut av partiet.

- Selvfølgelig har jeg gjort feil jeg også, og jeg burde ikke ha sagt at de som stemte for ett Agder burde bli ekskludert. Jeg var imidlertid i sjokk,. Jeg tar selvkritikk og kommer ikke til å gå ut med nye utspill. Jeg har bare et ønske om at tingene nå skal roe seg og at vi kan få fokus på Fremskrittspartiets politikk. Det som har skjedd den siste tiden er bare ufattelig trist, forklarer Tveit, som er inne i sin fjerde periode som folkevalgt i Birkenes kommunestyre. Nå håper han at hans trofaste tjeneste for partiet i mer enn 20 år skal veie tyngre enn den pågående konflikten.

- Jeg har ikke fått sett grunnlaget for forslaget om å ekskludere meg, men det er klart at jeg vil anke et eventuelt vedtak inn for sentralstyret, sier Tveit, som ikke har vurdert overgang til andre partier.

- Ingen andre partier er aktuelle for meg. Det er Frp-politikk jeg brenner for, og jeg vil fortsatt arbeide for det programmet jeg er valgt på uavhengig av hvordan denne saken ender. Jeg håper å kunne jobbe som Frp-politiker, men om nødvendig så må jeg fortsette som uavhengig, sier Tveit til Lillesands-Posten.