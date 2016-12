Revererserer bobil-vedtak Bobilparkering: Ifølge bobilturistene Lillesands-Posten snakket med, er det flere som holder seg unna på grunn av prisen. (Foto: ) annonse Etter forslag fra Arnt Helleren (Pp) vedtok et enstemmig bystyre å revidere betalingssatsene for bobilparkeringen på Kokkenes. 26.12.2016 kl 13:59 (Oppdatert 14:00)

Thor Børresen

Tlf: 37 26 95 02

Nye satser for bobilparkeringen er 200 kroner september – april, mens satsene i sommersesongen er 275 kroner.

Bystyret forregnet seg da man i februar vedtok å øke prisene for bobilparkeringen til 300 kroner. Forventningene om økte inntekter slo ikke til. Tvert imot førte en boikottaksjon fra bobilfolket til at kommunen på dette området gikk på en budsjettsmell. Spesielt på forsommeren gikk besøkstallet kraftig ned. Utenlandske bobilturister førte til at sommersesongen ikke ble så dårlig som fryktet.

Rådmannen hadde foreslått en differensiering av betalingssatsene, men å opprettholde maksimalsatsen på 300 kroner.

I bystyret fremmet Arnt Helleren forslag om å redusere prisen ytterligere og i tråd med det forslaget han fremmet ved forrige korsvei uten å få tilslutning: ”Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2017 vedtas med følgende endringer: Døgnpris-bobiloppstilling på Kokkenes. Kr 275 i tiden 1/5 til 31/8 Kr 200 i tiden 1/9 til 30/4”