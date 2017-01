Ropstad mest aktiv på Stortinget Mest Aktiv: Kjell ingolf Ropstad (KrF) er den austegden som har vært oftest på Stortingets talerstol inneværende periode. (Foto: ) FÅ TALER: Ingebjørg Amanda Godskesen (Frp) har holdt få innlegg. (Foto: ) annonse Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er fylkets mest aktive stortingsrpresentant. Han har vært like mange ganger på Stortingets talerstol som de andre tre representantene til sammen. Ingebjørg Godskesen er fylkets tauseste representant. 03.01.2017 kl 18:00

Et søk i Stortingets arkiver viser at det er stor forskjell på hvor ofte de lokale representantene tar ordet i nasjonalforsamlingen.

Arbeiderpartiet

Freddy de Ruiter (Ap) har til nå i stortingsperioden tatt ordet i 57 saker. Han har fremmet 15 representantforslag og stilt 94 skriftlige spørsmål til ulike statsråder siden regjeringsskiftet i 2013.

Hans varamedlem Line Vennesland har tatt ordet seks ganger, fremmet ett representantforslag og stilt fire skriftlige spørsmål. De Ruiter sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Høyre

Svein Harberg (H) er leder av familie- og kulturkomiteen. Han har tatt ordet i 77 saker. I tillegg har vært medforslagsstiller på ett representantforslag og stilt to skriftlige spørsmål.

Når det gjelder skriftlige spørsmål og representantforslag så er det et verktøy som i stor grad benyttes av opposisjonspolitikere. Det er derfor ikke uventet at både Harberg og Frps Ingebjørg Amanda Godskesen (Frp) ligger lavt på disse to områdene. Som representant for regjeringspartiene har de andre kanaler å ta opp sakene i.

Fremskrittspartiet

Godskesen er den av de lokale representantene som har lagt igjen desidert færrest spor etter seg i Stortingets arkiver.

Siden valget i 2013 har hun kun tatt ordet 31 ganger. Hun har vært medforslagsstiller til ett representantforslag og har stilt fire skriftlige spørsmål til regjeringen.

Hennes varareprentant Odd Gunnar Tveit har holdt ett innlegg. Godskesen sitter arbeids- og sosialkomiteen.

KrF

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er den suverent mest aktive Aust-Agder-representanten i inneværende periode.

KrF-politikeren har alene holdt 164 innlegg siden 2013-valget. Han har utfordret regjeringen med 127 skriftlige spørsmål og er medforslagsstiller til 18 representantforslag. Ropstad sitter i Stortingets justiskomité.

Som representant for et parti med bare 10 representanter har man normalt flere og større ansvarsområder enn representanter for de største partiene.

