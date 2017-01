Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Er du abonnent kan du logge inn her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Lillesands-Posten! Logg inn her

Rykket ut til røykutvikling brann: (Foto: Arkivfoto) Brannvesenet måtte rykke ut til en enebolig i Høvåg i Lillesand etter melding om røykutvikling onsdag kveld. 25.01.2017 kl 21:22 (Oppdatert 21:32)

Ifølge Agderposten fikk brannvesenet melding om røykutvikling i et hus i Høvåg ved 19.30-tiden onsdag kveld. Det viste seg raskt at det aldri var ordentlig fare på ferde. – Det var rett og slett to håndklær som var hengt opp for nærme takspoten. Huseier oppdaget at det røyk godt fra dem og kontaktet brannvesenet, sier alarmsentraloperatør i Østre Agder brannvesen, Kai Bentzen, til Agderposten. Brannmannskapene fikk røsket med seg de to håndklærne og kastet dem ut på utsiden.