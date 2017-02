Sa til ny Isefjær-bolig tross klare advarsler Delt: Opposisjonen stemte mot og posisjonen for boligen i Høvåg. (Foto: ) annonse Posisjon og opposisjon sto steilt mot hverandre og bølgene gikk høyt da planutvalget skulle ta stilling til fradeling av tomt til ny bolig på Isefjær i Høvåg. 07.02.2017 kl 11:57

Frode Målen og Elisabeth Isefjær Målen hadde påklaget det administrative vedtaket om å si nei til fradeling av boligtomt i Erviga på Isefjær (gnr 63/bnr 4).

Kristin Gustavsen (H) fremmet forslag om å ta klagen til følge og innvilge dispensasjon. Hun viste til at tiltaket ikke kommer i konflikt med landbruksinteressene og at det tidligere er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven. Videre la hun vekt på at det ikke var kommet merknader fra naboer, at det er et etablert bomiljø med flere hus i området og også etablert skoleskyss. Dette siste viste seg å bli et hovedargument i den politiske behandlingen.

Støttet administrasjonen

-Jeg mener saken er godt opplyst fra administrasjonens side. Vi risikerer betydelige kostnader til infrastruktur, sulfidproblematikken er ikke avklart og det er ikke åpenbart for meg hvilke samfunnsmessige fordeler forslaget innebærer, sa Inger Vollstad (Ap).

-Dette er ikke noe nytt. At det fradeles og dispenseres i strid med kommuneplanen er en gjenganger. Her prioriterer man å hente en unge med taxi i stedet for å dekke kommunens underskudd. Dette kan koste opptil 1.000 kroner per døgn med taxi og samtidig så kutter man i eldreomsorgen, sa Espen Hovde (V), mens forslagsstilleren mente at opposisjonen overdrev.

–Det er allerede etablert skoleskyss, det er flere barn i området og det vil være barn i området også i fremtiden. Det blir feil å knytte kostnadene opp til denne eiendommen, svarte Gustavsen, men Hovde sto på sitt.

– Det er områder i Høvåg som er avsatt til spredt boligbygging, men dette er ikke ett av dem. Slik flertallet holder på, er ikke kommuneplanen verdt noe lengre, tordnet Venstre-politikeren.

-Det er ingen tvil om at det vil være billigere å bare bygge store blokker i sentrum, men faktisk så har vi et ønske om å ta hele kommunen i bruk. Jeg mener det har en verdi at folk kan bo der de føler for å bo, sa Arne Gulbrandsen (Frp).

– Da kan dere jo farge hele kommunen gul i kommuneplanen da, repliserte Hovde.

– Det er mange områder som i kommuneplanen er grønn hvor det faktisk bor folk. Hovdes argument kan nesten alltid brukes, men vi er mange som ønsker å bo litt landlig til og i dette området er det akkurat brukt ressurser på etablere sikker busstopp, sa Kari Erdvik (H).

Delte meninger

– Det har vært litt delte meninger i KrF-gruppa. Jeg legger vekt på det landbruksmessige og ønsket til familien om at barna skal få en tilknytning til eiendommen de skal overta og sikre liv på i fremtiden, sa Anne Berit Repstad (KrF).

– Ikke alle ønsker å bo tett oppå hverandre. Vi ønsker at det kan bo folk i alle deler av kommunen, sa Gustavsen.

– Det er mange gode grunner til at tiltaket er bra og jeg forstår de personlige arguementene, men dersom eiendommen først er fradelt kan den fritt omsettes, sa Vollstad.

– Vi sliter hardt hvert eneste år med å få pengene til å strekke til. Jeg oppfater at utvalget er lite opptatt av konsekvensene av vedtakene, mente Hovde.

– Det er snakk om en liten grend som vi styrker. Mange ønsker å bo sånn og ikke i et trangt boligfelt, sa Roar Svarstad (Frp), før saken ble tatt til avstemning hvor Gustavsens forslag ble vedtatt med sju mot fire stemmer. Flertallet var Kristin Gustavsen (H), Kari Erdvik (H), Bjørn Berntsen (H), Arne Gulbrandsen (Frp), Roar Svarstad (Frp), Anne Berit Repstad (KrF) og Leiv Per Olsen (Pp). Mindretallet var Espen Hovde (V), Inger Vollstad (Ap), Thea Otilie Longnes Olsen (Ap) og Gro Nordbø (Ap).

