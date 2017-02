Saint Gobain får tidsfrister etter avvik Luftmålinger: Lillesand kommune er pålagt luftmålinger som følge av utslipp fra Saint Gobain. annonse Miljødirektoratet avdekket to avvik under inspeksjon ved Saint Gobain Ceramic Materials i Lillesand. 14.02.2017 kl 17:59 (Oppdatert 18:00)

Det var 14. desember at inspeksjonen ved bedriften i Lillesand fant sted og nå foreligger den endelige rapporten.

Avvik 1: Områdeovervåkning er ikke igangsatt

I følge tillatelsen skal Saint-Gobain Ceramic Materials AS Lillesand dokumentere konsentrasjonen av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), inkludert benzo(a)pyren (B(a)P), i omgivelsesluft rundt bedriften. Bedriften er også pålagt å måle svevestøv. Det er fastsatt at målingene skal pågå i ett år fra september 2016 og at rapport med resultatene skal sendes Miljødirektoratet innen 1. november 2017.

Bedriften søkte i oktober 2016 om å få utsatt fristen for å gjennomføre målingene. Ønsket om utsatt frist ble begrunnet med at det var behov for mer tid til planlegging av målingene, til vurderinger av tilbudene fra konsulentene, og til bestilling, montering og oppstart av utstyr. Miljødirektoratet avslo imidlertid denne søknaden og ga ikke bedriften utsatt frist for oppstart av målingene.

Saint Gobain har nå inngått avtale med et eksternt firma som skal gjennomføre målingene. men er fortsatt ikke i gang med målingene. Dette begrunnes med at leveransen av måleutstyret er forsinket. Utstyret skal imidlertid ankomme denne uken.

Avvik 2. Mangler i måleprogrammet

Virksomhetens måleprogram har enkelte mangler som blant annet:

* Måleprogrammet beskriver ikke hvordan virksomheten beregner konsentrasjonen av støvutslippet fra ovnshuset.

* Måleprogrammet mangler en beskrivelse av- eller en henvisning til hvordan lasermåleren kalibreres. I måleprogrammet er det beskrevet at "sammen med leverandør vil det bli utarbeidet en egen prosedyre for årlig kalibrering og kontroll av lasermålingene".

Saint Gobain evaluerte ifølge rapporten sine målinger av utslipp til luft i 2916. Det er blant annet utført støv- og PAH-målinger av to ulike eksterne firmaer gjennom året. Virksomheten ventet under tilsynet på resultatene av de siste målingene. Virksomheten opplyste under tilsynet at de skal sammenligne målingene med egne målinger når resultatene foreligger og videre bestemme seg for et måleprogram som til fredsstiller kravene til målinger gitt i tillatelsen fra Miljødirektoratet.

Tidsfrist

For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Saint Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand innen 24. mars 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Saint Gobain må også betale 21.600 kroner i gebyr for inspeksjonen.

I rapporten minnes det også om andre frister bedriften har å forholde seg til.

Svoveldioksid

Målinger av luftkvaliteten på Holta i Lillesand kommune har vist fire brudd på grenseverdiene for svoveldioksid (døgnmiddel).

1. desember 2016 påla derfor Miljødirektoratet virksomheten å dokumentere hvilke tiltak som er gjennomført for å redusere utslipp av SO2 og effekten av disse.

Saint Gobain fikk frist til 1. april 2017 til å dokumentere dette. Virksomheten informerte under tilsynet at de jobber med flere mulige tiltak for å redusere utslipp av svoveldioksid. Virksomheten skal blant annet kjøpe inn en annen kokskvalitet. Denne koksen skal inneholde mindre svovel.

Utslippsreduserende tiltak for PAH til luft

Bedriften skal innen 1. august 2017 redegjøre for status i arbeidet med utslippsreduserende tiltak for PAH til luft. Virksomheten opplyste at de har satt i gang et internt kartleggingsprosjekt for kilder til PAH med mål om å komme frem til mulige tiltak for å redusere utslipp av PAH. Virksomheten opplyste at de blant annet arbeider med å se nærmere på elektrodene, koksen, samt utfordringer rundt ufullstendig forbrenning i ovnene.

Måleutstyr

Bedriften har tidligere informert om at det grunnet måletekniske utfordringer ved NEO lasermåler pågår en prosess på å kartlegge mulig måleutstyr som kan erstatte NEO lasermåler. Bedriften informerte i telefonmøte med Miljødirektoratet etter tilsynet at denne prosessen nå er utsatt til 2018.

Renseanlegg for spylevann fra elektrofilter

Miljødirektoratet endret 8. januar 2016 tillatelsen til Saint Gobain ved blant annet å stille vilkår om at spylevann fra elektrofilteret skulle samles opp og at oppsamlet spylevann ikke skulle føres inn ovnshuset.

Spylevann fra senterpipene skulle samles opp fra angitt dato, mens spylevann fra kantpipene skulle samles opp fra 1. august 2016.

21. mars 2016 søkte virksomheten om å rense oppsamlet spylevann fra elektrostatfiltrene og gjenbruke dette som spylevann i en lukket krets. Urenset spylevann inneholder partikler som er spylt ned fra elektrostatfiltrene samt stoffer som vaskes ut av avgassen under spyling. Støvet inneholder karbon, silisiumkarbid, silisiumoksyd samt metaller og PAH. Virksomheten kan innenfor tillatelsens rammer rense oppsamlet spylevann og gjenbruke rense spylevann i elektrostatfilteret.

Saint Gobain har testet ut ulike renseløsninger, men endelig renseløsning er ikke valgt. Per i dag benytter virksomheten et midlertidig anlegg med en filterpresse som separerer ut partikler i tillegg til et aktivt kullfilter. Vannet går i en lukket krets og gjenbrukes som spylevann, mens partiklene går i en kontainer som leveres som farlig avfall. Det er ikke gitt grenseverdier for renhet på vannet.